Excuses van Noorse krant na doodverklaren koningin Sonja

De Noorse krant VG heeft excuses aangeboden nadat ze per ongeluk had gemeld dat koningin Sonja was overleden. Dat gebeurde tijdens een online-uitzending, waarin het korte tijd onder in beeld stond.

“Dit is een zeer ongelukkige fout en we betreuren het incident ten zeerste”, staat in een bericht op de website van VG. “We hebben onze excuses aangeboden aan het paleis en bieden ook onze kijkers onze verontschuldigingen aan.”

Volgens VG was de melding het gevolg van een “interne fout” en stond het slechts enkele seconden online.

Koningin Sonja werd maandag in het ziekenhuis in Oslo opgenomen vanwege kortademigheid. Dinsdag mocht de 87-jarige vorstin weer naar huis.