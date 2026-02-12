Expert: hartslagdata ondersteunt verklaring slachtoffer Høiby

Een slaapexpert zegt dat de gegevens van de hartslagmeter van de vrouw die op de eilandengroep Lofoten in haar slaap verkracht zou zijn door Marius Borg Høiby, overeenkomen met de verklaring die zij heeft afgelegd. In de data van het horloge is volgens hem te zien dat haar hartslag eerst laag is als ze in diepe slaap is en daarna plotseling stijgt als ze wakker wordt.

Ståle Pallesen plaatste wel de kanttekening dat hij niets met zekerheid kan vaststellen, melden Noorse media. De exacte tijdstippen waarop het vermeende slachtoffer naar bed ging en wanneer en hoelang ze tussendoor wakker was, zijn niet met voldoende precisie aan te geven. Ook kan er niet uit worden opgemaakt of ze onvrijwillige seks met Høiby had.

De rechter vroeg de slaapdeskundige daarna naar het menselijk geheugen op het moment dat iemand wakker wordt. “Voor de meeste mensen geldt dat ze zich vrij goed kunnen herinneren wat er gebeurt op het moment dat ze wakker worden”, aldus Pallesen.

Het was de tweede keer dat Pallesen aan het woord kwam in de rechtbank. Vorige week werd hij ook al opgeroepen om te verklaren over een verkrachting die plaats zou hebben gevonden op de kroonprinselijke residentie Skaugum. Ook dat incident zou zijn gebeurd terwijl het slachtoffer sliep.