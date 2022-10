Expositie toont publiek opnieuw ’toegankelijke en warme’ Juliana

De tentoonstelling De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen in De Nieuwe Kerk Amsterdam zal bij het publiek zorgen voor “herkenning”, maar ook voor “een nieuwe kennismaking”. “De generatie die Juliana nog heeft gekend als koningin zal vooral een hele hoop herkenning beleven. De nieuwe generatie maakt juist kennis met de persoon die zij was”, vertelt Marlies Kleiterp, hoofd Tentoonstellingen bij De Nieuwe Kerk aan het ANP. De vorstin regeerde van 1848 tot 1980.

“Juliana is echt neergezet als de persoon die zij was: standvastig, wars van protocol, iemand met een eigen mening en bovenal heel erg toegankelijk”, legt Kleiterp uit. “Ze wilde heel benaderbaar zijn voor het volk.” Het levensverhaal van Juliana wordt in de tentoonstelling verteld door meer dan vierhonderd objecten die de vorstin symboliseren. “Om het DNA van Juliana naar de tentoonstelling te brengen, moesten we veel persoonlijke items hebben”, aldus Kleiterp. Om die reden worden veel japonnen van de koningin tentoongesteld, de typerende Juliana-brillen, maar ook portretten van Juliana. “Van haar geboorte tot haar laatste jaren.” Met ruim honderd objecten zijn de Koninklijke Verzamelingen de grootste bruikleengever van de tentoonstelling.

Wat voor Kleiterp een eye-opener was tijdens het maken van de tentoonstelling, was dat Juliana, die in 1909 werd geboren en in 2004 stierf, “ontzettend veel” heeft meegemaakt in haar leven. “Het is niet alleen letterlijk de vorige eeuw, maar ook figuurlijk de vorige eeuw. Ze werd geboren in de tijd dat de tsaren nog op de troon zaten. Zij heeft zo ongelofelijk veel meegemaakt en de wereld en Nederland zo zien veranderen, van tijden met grote tegenspoed naar tijden met juist grote voorspoed.”

Levende krant

De grote gebeurtenissen die Juliana in haar leven meemaakte komen in de expositie terug in “de levende krant”. “Dat is een soort tijdlijn met alle belangrijke momenten in de geschiedenis die Juliana heeft meegemaakt.” Die teksten worden ook afgewisseld met interviews met mensen die vertellen over Juliana.” De tentoonstelling begint met de inhuldiging van Juliana, die plaatsvond in De Nieuw Kerk.

Volgens Kleiterp onderscheidde Juliana zich als koningin omdat zij “voor het eerst in de hele geschiedenis het protocol liet varen”. “Zo wilde Juliana bij de voornaam genoemd worden. Ze zorgde ervoor dat er geen afstand was tussen haar en de gewone mens”, aldus Kleiterp. “Beatrix was na haar moeder juist weer wat afstandelijker en Willem-Alexander zit er een beetje tussenin”, zegt Kleiterp.

De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen, is te zien vanaf zaterdag 15 oktober tot en met zondag 9 april 2023. Prinses Beatrix opende de tentoonstelling afgelopen donderdag.