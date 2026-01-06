Express: Andrew moet voor Pasen weg uit Royal Lodge

Andrew Mountbatten-Windsor moet voor het paasweekend begin april de Royal Lodge verlaten. Dat meldt Express op basis van bronnen rond de Windsors. De koninklijke familie zou met Pasen willen samenkomen in de Lodge, maar heeft geen zin in een grote bijeenkomst met Andrew erbij.

Charles maakte eind oktober bekend dat Andrew zijn titel van prins kwijt is en hij het landgoed bij Windsor Castle moest verlaten. De broer van koning Charles ligt al lange tijd onder vuur, onder meer door zijn contact met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Andrew heeft een opzegtermijn van een jaar, maar Britse media meldden al eerder dat de kans klein is dat hij met de verhuizing wacht tot het einde van die termijn. De verwachting is dat de ex-prins een woning in Sandringham betrekt.