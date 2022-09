Extra lange uitzending Blauw Bloed trekt 237.000 kijkers

De extra lange uitzending van Blauw Bloed is vrijdagmiddag door 237.000 mensen bekeken, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het royaltyprogramma van de EO maakte een speciale aflevering vanwege het overlijden van koningin Elizabeth.

In de uitzending deed correspondent Lia van Bekhoven vanuit Windsor verslag van de gebeurtenissen in het Verenigd Koninkrijk rondom de staatsbegrafenis van de Queen. Zo blikte ze alvast vooruit op maandag en vertelde ze wat Charles als nieuwe koning te wachten staat. Blauw Bloed is vanaf eind januari iedere week on demand te zien op NPO Start, met een reportage over de Oranjes en andere koninklijke families. Die reportage wordt iedere vrijdag aan het eind van de middag ook uitgezonden op NPO 1.

De derde aflevering van de talentenjacht Holland’s Got Talent trok vrijdagavond bijna 1,2 miljoen kijkers. De RTL 4-show is daarmee het op twee na best bekeken programma van de dag. Het twaalfde seizoen ging twee weken geleden van start. Toen zaten er 968.000 mensen voor de televisie.

Het best bekeken programma was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1, met ruim 1,7 miljoen kijkers. Het Half acht nieuws op RTL4 (bijna 1,1 miljoen kijkers) maakt de top drie compleet.