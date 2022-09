Familie brengt Elizabeth naar laatste rustplaats

Koning Charles en de rest van de Britse koninklijke familie hebben tijdens een besloten ceremonie de kist met koningin Elizabeth naar de laatste rustplaats gebracht. De bijzetting was in de King George VI Memorial Chapel in Windsor. De deken van Windsor, het geestelijk hoofd van Saint George’s Chapel, leidde de bijzetting.

Elizabeth wordt samen met haar man Philip, die vorig jaar overleed, bijgezet in de crypte waar ook haar ouders en haar zus Margaret liggen.

Maandag namen Groot-Brittannië en de wereld afscheid van de vorstin met bijeenkomsten in Westminster Abbey voor 2200 gasten, een rijtoer met de kist van Londen naar Windsor en een kleinere herdenkingsdienst in Saint George’s Chapel.

De periode van nationale rouw eindigt maandag aan het eind van de dag officieel. De leden van de koninklijke familie, het personeel en de vertegenwoordigers van het koninklijk huis blijven in rouw tot 26 september, zeven dagen na de begrafenis. Tot 27 september 08.00 uur in de ochtend (lokale tijd) blijft de vlag op de koninklijke gebouwen halfstok hangen.