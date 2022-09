Familie Elizabeth plaatst nieuwe foto, van vorstin op de heide

De Britse koninklijke familie heeft maandag op sociale media een tot nu toe onbekende foto van koningin Elizabeth II op de heide geplaatst. Bij de foto staat de tekst: “May flights of Angels sing thee to thy rest – in liefdevolle herinnering aan Hare Majesteit De Koningin (1926-2022).”

De quote werd eerder ook uitgesproken door koning Charles III, tijdens zijn eerste toespraak na het overlijden van zijn moeder. Het is een referentie aan het wereldberoemde toneelstuk Hamlet van de Britse schrijver William Shakespeare.

Op de website van de koninklijke familie wordt bevestigd dat koningin Elizabeth maandag is bijgezet in de King George VI Memorial Chapel in Windsor. Elizabeth ligt in de crypte waar ook haar man Philip, die vorig jaar overleed, haar ouders en haar zus Margaret liggen.

Maandag namen Groot-Brittannië en de wereld afscheid van de vorstin met bijeenkomsten in Westminster Abbey voor 2200 gasten, een rijtoer met de kist van Londen naar Windsor en een kleinere herdenkingsdienst in Saint George’s Chapel. De periode van nationale rouw eindigt maandag aan het eind van de dag officieel.