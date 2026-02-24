Familie en vrienden herdenken overleden prinses Irene

De vorige maand overleden prinses Irene van Griekenland is dinsdag in Madrid herdacht. In de Grieks-orthodoxe kathedraal van Sint-Andreas en Sint-Demetrius vond een speciale mis plaats voor de tante van de Spaanse koning Felipe. Verschillende familieleden en vrienden woonden de plechtigheid, precies veertig dagen na het overlijden van Irene, bij.

Onder de aanwezigen was de Spaanse koningin Sofía, de zus van Irene en moeder van Felipe. Ze arriveerde samen met haar dochter prinses Cristina. Ook de laatste Bulgaarse koning Simeon was naar Madrid afgereisd.

Prinses Irene overleed op 15 januari op 83-jarige leeftijd. Ze was het jongste kind van de Griekse koning Paul en koningin Frederika en haar broer was koning Constantijn, de laatste koning van Griekenland. Irene verbleef tientallen jaren in Spanje, waar ze in het Zarzuela-paleis woonde. In 2018 deed ze afstand van haar Griekse paspoort en kreeg ze de Spaanse nationaliteit.