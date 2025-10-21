Familie Giuffre doet oproep aan Britse koninklijke familie

De familie van Virginia Giuffre, de vrouw die prins Andrew en Jeffrey Epstein beschuldigde van seksueel misbruik, heeft tijdens de uitzending van This Morning een oproep gedaan aan de Britse koninklijke familie. De broer en schoonzus van Giuffre waren te gast om het te hebben over haar memoires Nobody’s Girl.

Giuffres broer Sky Roberts en zijn vrouw Amanda gingen met presentatoren Ben Shephard en Cat Deeley in gesprek over hoe zij de strijd voor gerechtigheid voor Virginia willen voortzetten. In haar postume memoires staan nieuwe details over onder meer het vermeende misbruik door de Britse prins.

In de uitzending vroeg Deeley wat de twee tegen de koninklijke familie zouden willen zeggen. “Ik zou zeggen dat jullie een kans hebben om verandering teweeg te brengen. Jullie hebben een kans om te zeggen dat jullie een koninklijke familie zullen zijn die onschuldige mensen beschermt, ongeacht wie erbij betrokken is, dat jullie opkomen voor het juiste.” Roberts en zijn echtgenote lieten weten dat zij en Giuffre zelf te lang hebben gewacht op gerechtigheid.

Nobody’s Girl werd uitgebracht op 21 oktober, enkele dagen nadat prins Andrew bekendmaakte afstand te nemen van zijn koninklijke titels. De 41-jarige Giuffre is in april om het leven gekomen door zelfdoding.