Familie Meghan gebruikt boek Harry ‘nog niet eens als wc-papier’

De vader en de halfzus van Meghan Markle gaan het boek Spare van prins Harry niet lezen. Dat vertelt Samantha, de halfzus van Meghan, aan entertainmentsite TMZ. Zij voegt er aan toe het boek “nog niet eens als wc-papier te willen gebruiken”.

De familie van Meghan stelt dat het boek fictie is en dat Harry het boek alleen maar voor het geld heeft geschreven. Volgens Samantha stelt vader Thomas Markle dat Harry jaloers is op de status van zijn broer William.

Het boek is maandag pas officieel verkrijgbaar, maar door een foutje lagen er in Spanje twee dagen terug al exemplaren in de winkel. Sindsdien zijn er talloze details naar buiten gekomen. Zo zouden de prinsen ooit een handgemeen hebben gehad en vertelt Harry dat zijn piemel bevroren was tijdens een lange wandeltocht op Antarctica ter gelegenheid van de bruiloft van William.