Familie neemt afscheid van overleden Virginia Giuffre

Familie van de vorige maand overleden Virginia Giuffre, die de Britse prins Andrew jarenlang beschuldigde van seksueel misbruik, heeft afscheid van haar genomen. Ze is recent gecremeerd in Perth, melden Australische media. Het afscheid vond plaats in besloten kring.

Giuffre beweerde dat prins Andrew, een jongere broer van koning Charles, seks met haar had toen ze 17 jaar was. Ook zou ze zijn verhandeld door de veroordeelde en inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In maart 2022 troffen Giuffre en de prins een schikking.

De 41-jarige Giuffre is door zelfdoding omgekomen. De politie in Australië heeft geen aanwijzingen voor een andere doodsoorzaak gevonden.

De vader van Giuffre meldde vlak na haar dood dat hij nader onderzoek wilde naar haar overlijden. Zijn dochter zou hem hebben gewaarschuwd dat als ze ooit door zelfdoding zou sterven, mensen dat niet meteen moesten geloven.