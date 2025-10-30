Familie van Giuffre noemt intrekken titels Andrew een overwinning

De familie van Virginia Giuffre, de vrouw die prins Andrew beschuldigde van seksueel misbruik, noemt het besluit van koning Charles om formeel de titels en onderscheidingen van prins Andrew in te trekken “een overwinning”. Dat verklaart de familie aan de BBC.

“Vandaag heeft een gewoon Amerikaans meisje uit een gewone Amerikaanse familie met haar waarheid en buitengewone moed een Britse prins ten val gebracht,” zeggen haar broer Skye Roberts en schoonzus Amanda. “Virginia Roberts Giuffre, onze zus, een kind toen ze seksueel werd misbruikt door Andrew, heeft nooit opgegeven om verantwoording te eisen voor wat haar en talloze andere overlevenden is overkomen.”

“Vandaag is een overwinning. Wij, haar familie, samen met haar overlevende zusters, zetten Virginia’s strijd voort en zullen niet rusten totdat alle daders en medeplichtigen die verbonden zijn aan Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell verantwoording afleggen.”

Giuffre schreef over de beschuldigingen in haar memoires Nobody’s Girl, die werd uitgebracht op 21 oktober. Giuffre overleed in april op 41-jarige leeftijd door zelfdoding.