Familie van slachtoffer in tranen om teruggeven titels Andrew

De familie van Virginia Giuffre, de vrouw die prins Andrew heeft beschuldigd van seksueel misbruik, is blij dat Andrew zijn koninklijke titels heeft teruggegeven. Dat heeft haar broer gezegd tegen de BBC. Andrew ontkende de beschuldigingen, maar trof in 2022 een schikking om een rechtszaak te ontlopen. In mei overleed Giuffre op 41-jarige leeftijd door zelfdoding.

Volgens de broer van Giuffre zou zijn zus “heel erg trots zijn” op het nieuws dat Andrew zijn titels heeft afgestaan. “We hebben vandaag heel veel tranen gelaten, van vreugde en van verdriet”, zei de familie tegen de Britse omroep. “Dit voelt als rechtvaardigheid, nadat Virginia al die jaren hiervoor heeft gestreden.”

Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn relatie met de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew zei altijd dat hij in 2010 alle banden met Epstein had verbroken. Maar recent kwamen nieuwe aanwijzingen boven tafel dat Epstein in 2011 tegen Andrew heeft gezegd dat zij “hier samen in zaten” en dat zij “binnenkort samen zouden gaan spelen”.

Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in de gevangenis in New York, terwijl hij zijn proces afwachtte. Giuffre schreef voor haar dood nog een boek, dat postuum wordt uitgegeven. In dit boek, dat volgende week uitkomt, stelt zij dat Andrew zich zou hebben gedragen alsof het hebben van seks met haar “zijn geboorterecht” zou zijn.