Familiefoto’s prominent in beeld tijdens toespraak Filip

Koning Filip heeft tijdens de opnames van zijn kersttoespraak enkele familiefoto’s uit het afgelopen jaar prominent in beeld laten zetten. De camera zoomde ook in op de drie beelden die ingelijst op een tafel stonden.

De middelste foto was er eentje van het voltallige koninklijke gezin. De bewuste foto werd ook gekozen voor de kerstkaart die vorige week al werd gedeeld.

Ook is er een portret van Filip en koningin Mathilde te zien. Dit beeld werd gemaakt naar aanleiding van het 10-jarig koningschap van Filip. De laatste is een foto waarop de vorst poseert met prins Emmanuel, die in oktober 18 jaar werd.

Net als vorig jaar is de Belgische koning voorafgaand aan het uitspreken van zijn rede eerst lopend door het paleis te zien. Ook heeft Filip zijn toespraak traditiegetrouw weer in drie versies opgenomen. Naast een Nederlandse versie is er ook eentje in het Frans en het Duits.