Familieleden brengen prinses Irene naar laatste rustplaats

Prinses Irene van Griekenland is maandagmiddag naar haar laatste rustplaats gebracht. Omringd door familieleden werd ze begraven in Tatoi, het landgoed van de Griekse koninklijke familie. Op deze plek liggen ook Irenes ouders, de Griekse koning Paul en koningin Frederika begraven, evenals haar broer Constantijn, de laatste koning van Griekenland.

Het Spaanse hof heeft foto’s gedeeld van de begrafenisceremonie in Tatoi. Te zien is hoe de kist met de Griekse vlag via een trap naar het landgoed wordt gedragen. Koningin Sofía werd tijdens de weg naar boven ondersteund door haar zoon koning Felipe en haar kleindochter Sofía. Andere beelden tonen de familie, onder wie koningin Anne-Marie, die om de kist heen staat.

Koning Felipe en koningin Letizia keren na de begrafenis “zo snel mogelijk” terug naar Spanje vanwege het treinongeluk in de stad Córdoba, waarbij zondag tientallen mensen om het leven kwamen. Het koningspaar hoopt de rampplek dinsdag te bezoeken.

Laatste groet

Maandagochtend konden Grieken de prinses een laatste groet brengen in de Grote Metropolitaan, de kathedraal van Athene. Aansluitend vond in de kerk de uitvaartplechtigheid plaats, waarbij diverse Europese koningshuizen waren vertegenwoordigd.

Prinses Irene overleed donderdag op 83-jarige leeftijd in het Zarzuela-paleis in Madrid. Zaterdag werd er in de Spaanse hoofdstad een afscheidsdienst gehouden, die werd bijgewoond door koningin Sofía, de zus van Irene, en het koninklijk gezin.