FC Emmen in het oranje om bezoek Willem-Alexander

Het in de eerste divisie uitkomende FC Emmen heeft een speciaal tenue gepresenteerd voor Koningsdag. Op 27 april viert Willem-Alexander zijn verjaardag in de Drentse stad en daarom voetbalt FC Emmen op 12 april tegen MVV in het oranje.

Het shirt is nu al een succes, want supporters hebben inmiddels ruim de helft van de beschikbare exemplaren gekocht in de voorverkoop.

Het tricot is uiteraard voornamelijk oranje en heeft blauwe accenten. Daarnaast zijn er verschillende ‘doedels’ op het shirt te zien: eenvoudige tekeningetjes van aan de stad Emmen gerelateerde dingen.