Federer vond het ‘heel leuk’ met prinses Catherine op Wimbledon

Roger Federer heeft zich vorige maand erg vermaakt met prinses Catherine op Wimbledon. De voormalig tennisser vertelt nu aan The New York Times dat het “heel leuk” was om naast de prinses te zitten tijdens het Britse tennistoernooi.

“Ik ken haar behoorlijk goed”, zegt de Zwitser, die Wimbledon zelf acht keer heeft gewonnen. “Ze is een groot tennisfan en speelt zelf ook.”

Op de koninklijke loge moet je volgens Federer wel goed opletten met hoe gezellig je het er hebt. “Soms moeten we voorzichtig zijn dat we niet te veel praten. Je kan praten, maar het kan ook superstil zijn.”

Potje tennis

Catherine en Federer zaten vorige maand niet alleen samen op de tribune. Ze speelden ter voorbereiding op het toernooi ook een potje tennis tegen elkaar. Ook leerden ze over het werk van de ballenjongens en -meiden bij het grastoernooi.

De prinses is jaarlijks aanwezig bij Wimbledon. Zij is beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, de organisator van het toernooi en overhandigt ook de bekers aan de winnaars.