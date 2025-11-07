Felipe aan boord van nieuw multifunctioneel schip Guardia Civil

Koning Felipe heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de opleidings- en doctrine-eenheid van de maritieme dienst van de Guardia Civil. In de haven van Cádiz maakte de Spaanse vorst kennis met het nieuwe multifunctionele oceaanschip Duque de Ahumada.

Na het inspecteren van de erewacht kreeg de koning een rondleiding langs de verschillende klaslokalen waar bijscholings- en specialisatiecursussen worden gegeven. Felipe ging onder meer langs bij het simulatorlokaal, het kapiteinslokaal en het mechanicalokaal, waar zowel leden van de Guardia Civil als internationale studenten worden opgeleid. Op beelden van het Spaanse hof is te zien hoe Felipe, die gehuld was in camouflagekleding, met diverse mensen sprak.

De Duque de Ahumada is onlangs toegevoegd aan de vloot om maritieme bewakingsmissies uit te voeren. Na de rondleiding op de opleiding ging Felipe aan boord van het schip. Hier nam hij onder meer plaats op de brug. Daarnaast woonde hij aan boord van een patrouillevaartuig ook nog een navigatieoefening bij.