Felipe bedankt diplomaten van landen die hielpen bij bosbranden

De Spaanse koning Felipe heeft maandag diplomaten uit verschillende landen ontvangen op het Zarzuelapaleis in Madrid. De vorst had de diplomatieke vertegenwoordigers uitgenodigd om landen te bedanken voor hun steun bij het blussen van de grootschalige branden waar Spanje de afgelopen tijd mee te maken had.

Onder anderen de Nederlandse ambassadeur in Spanje, Roel Nieuwenkamp, was aanwezig. Nederland leverde twee helikopters om te helpen bij de bestrijding van de natuurbranden.

Het Spaanse koningspaar bezocht onlangs meerdere gebieden die zwaar getroffen waren door de branden. Zo zagen zij met eigen ogen de schade in Castilië en León, Galicië en Extremadura.