Felipe bedankt oud-voetballer Iniesta opnieuw voor WK-titel

De Spaanse koning Felipe heeft tijdens een toespraak bij de uitreiking van de Prinses van Girona Awards in Barcelona oud-voetballer Andrés Iniesta nog maar eens bedankt voor het binnenhalen van de WK-titel in 2010. Het ging om een spontaan eerbetoon, melden Spaanse media.

“Ik ga een speciale vermelding maken, een vermelding op sportgebied”, zei de koning aan het einde van zijn toespraak. Hij richtte zich vervolgens tot Iniesta, die eerder op de avond al aan het woord kwam. “Beste Andrés Iniesta, mijn held. Het is nog niet zo lang geleden, slechts vijftien jaar terug, het voelt als de dag van gisteren, dat je ons zulke geweldige momenten hebt bezorgd”, aldus Felipe.

Iniesta bezorgde Spanje in 2010 de titel in de finale tegen het Nederlands elftal. Hij maakte het winnende doelpunt in de verlenging.