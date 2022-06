Felipe bekijkt opleidingsschip en viert jubileum in Santander

De Spaanse koning Felipe was donderdag te gast in de stad Santander. Hij bezocht de haven en in het Palacio de la Magdalena luidde hij de zomercursussen van de Menéndez Pelayo International University (UIMP) in. Ook werd gevierd dat de instelling negentig jaar bestaat.

Felipe onderstreepte in een toespraak de belangrijkheid van de zomercursussen. Denkers, wetenschappers en politici van nationale en internationale allure hebben volgens hem aan de cursussen deelgenomen. “Vandaag vieren we niet alleen het jubileum, maar ook de uitmuntendheid van de instelling”, zei de koning.

Daarna ondertekende hij in het Palacio de la Magdalena het ereboek en ontving hij het eerste exemplaar van de herdenkingsmedaille van de negentigste verjaardag van de UIMP. In de haven van Santander nam Felipe een kijkje bij het opleidingsschip Juan Sebastián de Elcano van de Spaanse marine.