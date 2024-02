Felipe bekrachtigt nieuwe formulering grondwet over gehandicapten

Koning Felipe heeft een aanpassing van een artikel in de Spaanse grondwet bekrachtigd dat gaat over mensen met een handicap. Het Spaanse Comité van Vertegenwoordigers van Personen met een Beperking (CERMI) was niet blij met de formulering van artikel 49. In de aangepaste versie wordt niet meer gesproken van ‘gehandicapten’, maar ‘van mensen met een handicap’.

De eerdere terminologie was volgens CERMI verouderd en stigmatiserend. Het Spaanse parlement stemde in januari met de wijziging van het artikel in.

In het artikel wordt bepaald dat de overheid haar best doet om te zorgen voor een toegankelijke omgeving voor mensen met een handicap, en zorgt voor “persoonlijke autonomie en sociale inclusie” voor deze groep.

De koning zette zijn handtekening in aanwezigheid van onder anderen de Spaanse premier Pedro Sánchez.