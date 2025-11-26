Felipe benadrukt belang van Europese samenwerking

Koning Felipe van Spanje heeft woensdag tijdens het staatsbanket ter gelegenheid van het bezoek van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier het belang van samenwerking in de Europese Unie onderstreept.

“We leven in onrustige tijden”, stipte de Spaanse vorst voorafgaand aan het diner in een speech aan. “In tijden van onzekerheid is het belangrijk om het belang van onze samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie te benadrukken, binnen de NAVO en de Europese Unie, wat zich vertaalt in onder andere missies van groot belang voor de vrede en stabiliteit, vooral aan de oostflank van Europa.”

Volgens Felipe kan Spanje altijd rekenen op Duitsland. “We hebben al een lange weg afgelegd en er ligt een nog veel langere weg voor ons.”

Steinmeier begon eerder woensdag aan een driedaags staatsbezoek aan Spanje. Hij werd bij het koninklijk paleis in Madrid met militaire eer ontvangen.