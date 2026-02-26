Felipe benadrukt belang van Spaanse diplomaten

Koning Felipe heeft donderdag benadrukt hoe belangrijk diplomaten zijn voor Spanje. Hij deed dit tijdens een toespraak op de diplomatenschool in Madrid. Daar kregen 29 afgestudeerden hun diploma.

In zijn toespraak zei Felipe ervan overtuigd te zijn dat “dit het tijdperk van de diplomaten is”. “Jullie zijn nog nooit zo hard nodig geweest als nu.” Op beelden die het Spaanse hof deelde, is onder meer te zien hoe de koning lachend het diploma aan de beste student van de lichting, Alba Gavaliugov, overhandigt. Ook ging Felipe op het bordes van de school met alle studenten op de foto.

De 77e lichting van nieuwe diplomaten bestaat uit dertien mannen en zestien vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 29 jaar. Het was sinds hij koning is de twaalfde keer dat Felipe de diploma-uitreiking van de diplomatenschool voorzat. De eerste keer was in november 2014.