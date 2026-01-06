Felipe benadrukt belang van strijdkrachten te midden van dreiging

De Spaanse koning Felipe heeft dinsdag in een toespraak ter ere van Pascua Militar het belang van de strijdkrachten benadrukt. De vorst wees daarbij onder meer op de gewapende conflicten, crises en “humanitaire tragedies” van het afgelopen jaar.

Volgens de Spaanse koning geven deze zaken “een groeiend gevoel van dreiging”. “En het onderstreept eens te meer hoe waardevol en noodzakelijk het is om te beschikken over strijdkrachten met een hoog niveau van training en paraatheid”, zei Felipe. “Menselijke en materiële middelen die de uitdaging aankunnen.”

Felipe sprak niet over de recente Amerikaanse operatie in Venezuela. Wel had hij het over de Spaanse inzet voor de internationale veiligheid en sprak hij zijn dank uit aan de leden van de strijdkrachten.

De Pascua Militar, letterlijk militair Pasen, vindt elk jaar plaats op 6 januari. Het is een traditie waarbij de koninklijke familie de strijdkrachten (landmacht, luchtmacht, marine en Guardia Civil) bedankt op het paleis. De geschiedenis van de traditionele bijeenkomst gaat terug tot 1782. Bij de ceremonie waren ook koningin Letizia en oudste dochter prinses Leonor aanwezig. De Spaanse premier Pedro Sánchez ontbrak voor de eerste keer, omdat hij aanwezig was bij de bijeenkomst van de ‘Coalition of the Willing’ in Parijs.