Felipe bezoekt opening van 50e Food Fair in Barcelona

De Spaanse koning Felipe heeft maandag de opening van de 50e Alimentaria Food Fair in Barcelona bijgewoond. Het congres vindt eens in de twee jaar plaats en biedt de mogelijkheid voor vertegenwoordigers uit de voedselindustrie en de horeca om te netwerken en van gedachten te wisselen over de laatste ontwikkelingen.

Vertegenwoordigers van meer dan 3000 bedrijven uit zeventig landen komen hier samen. Er worden meer dan 110.000 bezoekers verwacht, die in vier dagen tijd in totaal 14.000 meetings, seminars en openbare gesprekken bijwonen.

De Alimentaria vond voor het eerst plaats in 1976. Het was het eerste grote Spaanse evenement voor de voedselindustrie.