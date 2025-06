Felipe bezoekt Spaanse soldaten in Slowakije

De Spaanse koning Felipe heeft woensdag Spaanse soldaten ontmoet die in Slowakije gelegerd zijn. De koning ging samen met de Slowaakse president Peter Pellegrini naar het trainingscentrum in Lest.

De 57-jarige Felipe kreeg een rondleiding en hoorde over de training die de Spaanse soldaten en het andere militaire personeel volgen.

De Spaanse vorst is bezig aan een tweedaags bezoek aan Slowakije. Hij kwam dinsdag aan in het land. Felipe was die dag ook in Roemenië voor een ontmoeting met Spaanse militairen.