Felipe bezoekt universiteit ter ere van dertigjarig bestaan

Koning Felipe van Spanje heeft woensdagochtend een bezoek gebracht aan de Alfonso X El Sabio University in Madrid. De monarch bezocht de universiteit vanwege haar 30-jarig bestaan.

In de afgelopen dertig jaar volgden meer dan 52.000 professionals onderwijs aan de universiteit in de Spaanse hoofdstad. Die biedt opleidingen aan in vakgebieden als gezondheidswetenschappen en sport, pedagogiek, architectuur, taal, bedrijfskunde, techniek, milieuwetenschappen en informatica.

Tijdens zijn bezoek maakte Felipe kort kennis met enkele innovatieprojecten van de universiteit, zoals een technisch laboratorium.