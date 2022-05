Felipe bij inhuldiging nieuwe president Costa Rica

De Spaanse koning Felipe was dit weekend in Costa Rica voor de inhuldiging van de nieuwe president. In San José werd zondag Rodrigo Chaves geïnstalleerd.

De 60-jarige Chaves, een voormalig minister van Financiën, won in april de verkiezingen van zijn tegenstander José María Figueres. In het verleden werkte de econoom ook voor de Wereldbank. Hij stapte daar op nadat hij werd beschuldigd van seksuele intimidatie.

Koning Felipe had zaterdag al een ontmoeting met de nieuwe president. De Spaanse koning vertegenwoordigt Spanje bij de inauguraties van nieuwe presidenten in landen van het Amerikaanse continent waar Portugees of Spaans de voertaal is. Het is al de derde keer dit jaar dat Felipe aanwezig is bij de inhuldiging van een nieuwe president. Eerder ging hij daarvoor al naar Honduras (Xiomara Castro) en Chili (Gabriel Boric).