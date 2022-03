Felipe bij opening expositie over ‘De Wijze’ koning Alfons X

Koning Felipe is de nieuwe week begonnen door de opening van een tentoonstelling in het Santa Cruz-museum in Toledo bij te wonen. De Spaanse vorst werd daar rondgeleid langs de expositie over het leven van koning Alfons X (1221-1284).

Vorig jaar was het 800 jaar geleden dat Alfons X van Castilië werd geboren. Ter ere daarvan is vanaf maandag tot en met 19 juni in het museum in Toledo een tentoonstelling te zien over het leven en het nalatenschap van de koning die bekendstond als De Wijze.

Alfons liet onder meer in officiële documenten het Latijn vervangen door het Castiliaans (Spaans), waardoor deze taal voor het eerst een officiële status kreeg. Ook werd de koning bekend door zijn verovering van de steden Cartagena en Cádiz op de Moren in het jaar 1260, zoals vastgelegd door Matías Moreno op een schilderij uit 1866.

Op foto’s is te zien hoe Felipe door president Emiliano García-Page van de regio Castilië-La Mancha en burgemeester Milagros Tolón wordt rondgeleid langs de vele kunstwerken op de expositie.