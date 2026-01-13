Felipe brengt eendaags bezoek aan Frankrijk

Koning Felipe van Spanje is dinsdag voor een eendaags bezoek in Frankrijk. Hij werd rond het middaguur ontvangen door president Emmanuel Macron op het Élysée-paleis in Parijs, de residentie van de Franse president.

Macron bood de Spaanse vorst een lunch aan. Daar was ook zijn vrouw Brigitte Macron bij aanwezig.

Later op dinsdag bezoeken Felipe en Macron het paleis van Versailles, waar ze een tentoonstelling over Lodewijk van Frankrijk (1661-1711), de zoon van koning Lodewijk XIV, bezichtigen. Hij was in de achttiende eeuw erfgenaam van de Franse troon maar bereikte die nooit omdat hij stierf voor zijn vader. Een van zijn eigen zonen werd juist wel koning. Filips V besteeg de Spaanse troon in 1700.

Felipe en Macron krijgen ook een korte rondleiding door het paleis van Versailles. Ze bezoeken onder meer de koninklijke kapel, de koninklijke kamers en de spiegelzaal.