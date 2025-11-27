Felipe: Duitsland en Spanje al lange tijd trouwe partners

De Spaanse koning Felipe ziet in Duitsland een trouwe partner. Dat zei Felipe in een toespraak op een Spaans-Duits zakenforum in Madrid. De vorst stelde dat de landen democratische waarden delen en voor vergelijkbare uitdagingen en mogelijkheden staan op economisch gebied.

De koning herinnerde ook aan de Duits-Spaanse top tijdens zijn staatsbezoek aan Duitsland in 2022. Toen werd gesproken over de noodzaak van een gezamenlijk antwoord op mondiale uitdagingen zoals de Russische invasie van Oekraïne, zei Felipe. “Drie jaar later is het mondiale geopolitieke scenario zo mogelijk nog complexer”, aldus de koning. Hij sprak over handelsspanningen en een “internationaal politiek klimaat dat wordt gekenmerkt door onzekerheid en aanhoudende regionale conflicten”. Felipe stelde dat een gecoördineerde reactie vereist is om “vrede, welvaart en duurzame ontwikkeling” te behouden.

Felipe werd vergezeld door de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier, die een driedaags staatsbezoek aan Spanje brengt. Woensdagavond was er een staatsbanket op het Koninklijk Paleis.