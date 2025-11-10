Felipe en Letizia aangekomen in China voor staatsbezoek

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn maandagochtend aangekomen in China voor hun driedaagse staatsbezoek aan het land. Het koningspaar landde op de luchthaven van de zuidwestelijk gelegen stad Chengdu en werd verwelkomd door onder meer de Spaanse ambassadeur in China.

Dinsdag begint het officiële programma van het staatsbezoek. Volgens persbureau EFE heeft het bezoek aan Chengdu “een uitgesproken economisch en cultureel karakter”. Felipe woont onder meer een zakenforum bij.

Op woensdag heten de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw het Spaanse koningspaar officieel welkom in Beijing. De koning ontmoet ook premier Li Qiang en Letizia gaat samen met de Chinese presidentsvrouw naar een centrum voor mensen met een beperking. De dag wordt afgesloten met een galadiner in de Grote Hal van het Volk.