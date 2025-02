Felipe en Letizia bewonderen portretten van zichzelf

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben voor het eerst de portretten die vorig jaar van het paar zijn gemaakt in het groot gezien. De twee bewonderden de foto’s, die gemaakt zijn door de Amerikaanse fotografe Annie Leibovitz, woensdag in de centrale bank van Spanje.

Leibovitz was zelf ook aanwezig en aarzelde niet om Letizia, die een felrood broekpak aan had, direct te complimenteren met haar look. “De volgende keer fotograferen we je zo, je ziet er vandaag prachtig uit”, zei de fotografe met een brede glimlach.

Het gezelschap bekeek daarna de portretten. Volgens Spaanse media wisselden ze opmerkingen uit en wezen ze op opvallende details.

Leibovitz maakte de foto’s van Felipe en Letizia ter ere van hun tienjarig jubileum als koning en koningin. De foto’s zijn gemaakt in de Salón de Gasparini van het koninklijk paleis in Madrid. De portretten zijn afgedrukt met duurzame inkt op een polyester doek waardoor ze de uitstraling van een echt schilderij krijgen.