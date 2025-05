Felipe en Letizia bezoeken bejaardentehuis in Guadalupe

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben woensdag een bezoek gebracht aan de gemeente Guadalupe in de provincie Cáceres. Het koningspaar nam in de plaats onder meer een kijkje bij het koninklijk klooster van Santa María de Guadalupe, meldt het Spaanse hof.

Naast het klooster stond ook een bezoek aan het stadhuis op het programma. Op beelden is ook te zien dat Felipe en Letizia een bejaardentehuis hebben bezocht. Het Spaanse koningspaar ontmoette in Guadalupe niet alleen de oudere generatie. Op foto’s die het Spaanse hof deelde is te zien dat Letizia een baby in haar armen houdt.

Het bezoek was onderdeel van activiteiten die zijn gepland om te vieren dat Felipe tien jaar koning is. De 57-jarige vorst vierde vorig jaar juni zijn jubileum.