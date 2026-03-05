Felipe en Letizia bezoeken beurs voor moderne kunst in Madrid

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben donderdagochtend een bezoek gebracht aan ARCO in Madrid, een beurs voor moderne kunst. Het Spaanse koningspaar was daar om de 45e editie van het evenement in de hoofdstad in te luiden.

Felipe en Letizia kregen een rondleiding langs een aantal van de galerijen. Op de beurs zijn 211 galerijen uit dertig landen aanwezig. Volgens Spaanse media keek het koningspaar onder meer bij de Miguel Marcos-galerij naar abstracte werken van Teresa Vall Palou. Aan het einde van hun bezoek stopten Felipe en Letizia bij een werk van beeldhouwer Gonzalo Guzmán.

Het koningspaar bracht ongeveer een uur door op de kunstbeurs. Zij moesten daarna door naar het koninklijk paleis om de Luxemburgse groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie te ontvangen.