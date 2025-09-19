Felipe en Letizia bezoeken Vallei der Koningen in Luxor

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben vrijdag een bezoek gebracht aan de Vallei der Koningen in Egypte. Het koningspaar nam in Luxor onder meer een kijkje in de tombes van Ramses V en Seti I.

Eerder op de dag gingen Felipe en Letizia naar het museum van Luxor. Daar toonden de Spaanse archeologen Myriam Seco en José Manuel Galán de belangrijkste stukken die tijdens opgravingen van hun projecten waren gevonden.

Vrijdag is de laatste dag van het staatsbezoek aan Egypte. Het was voor het koningspaar het eerste staatsbezoek aan het land.