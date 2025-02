Felipe en Letizia bij afsluiting Jubeljaar in Caravaca de la Cruz

Koning Felipe en koningin Letizia hebben in het dorp Caravaca de la Cruz in de Spaanse regio Murcia de afsluiting van het lokale Jubeljaar bijgewoond. Het jubileumjaar wordt sinds 2003 iedere zeven jaar gevierd, deelt het Spaanse hof bij een verslag van de gebeurtenissen. Het is sinds de introductie door paus Johannes Paulus II de vierde keer dat de viering plaatsvindt. De Spaanse gemeente mag naast Rome iedere zeven jaar een eigen Jubeljaar organiseren.

Na de ontvangst op de Plaza del Arco kreeg het koningspaar uit handen van de burgemeester de sleutel van Caravaca de la Cruz overhandigd. Felipe en Letizia tekenden vervolgens het ereboek van de gemeente. “Wij zijn bijzonder dankbaar dat wij de gouden sleutel van de stad met alle eer hebben ontvangen”, schreef de koning onder meer in zijn boodschap.

Later bezochten de Spaanse koning en koningin de basiliek waar de bisschop hen welkom heette. Ook hier schreven Felipe en Letizia in het ereboek. De Spaanse koning bedankte iedereen “voor alle inspanningen” en alle betrokken ambtenaren en het kerkelijk personeel voor “het goede verloop” van de viering van het Jubeljaar in de gemeente. Na afloop bezocht het koningspaar nog een tentoonstelling en spraken ze kort met mensen die buiten stonden om een glimp van hen op te vangen.

Caravaca de la Cruz wordt binnen de katholieke kerk als een heilige stad beschouwd, omdat het belangrijke christelijke relikwieën huisvest. Ook Rome, Jeruzalem, Santiago de Compostela en het klooster van Santo Toribio de Liébana in Camaleño ziet de kerk als heilige plaatsen. Toenmalig paus Johannes Paulus II schonk Caravaca de la Cruz het voorrecht in 1998.