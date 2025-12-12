Felipe en Letizia delen kerstkaart met nieuwe gezinsfoto

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun kerstkaart voor dit jaar gedeeld. Het Spaanse koningspaar stuurde hun kerstgroeten bij een foto met hun dochters Leonor en Sofia. De foto is genomen in Asturië.

Op de kaart staat de boodschap “Fijne Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar 2026” en de tekst “Met al onze genegenheid en beste wensen”, ondertekend door de Spaanse royals.

Emeritus koning Juan Carlos en koningin Sofia stuurden ook een kerstkaart. Zij kozen echter niet voor een foto van zichzelf. In plaats daarvan prijken de vijf honden van Sofia op de kaart.