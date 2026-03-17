Felipe en Letizia ‘enorm trots’ op Spaanse paralympiërs

Koning Felipe en koningin Letizia zijn “enorm trots” op de Spaanse atleten die hebben deelgenomen aan de Paralympische Winterspelen. Dat schrijft het Spaanse hof bij een video op Instagram. Het koningspaar ontving de sporters dinsdag op het Zarzuela-paleis in Madrid.

“Van harte gefeliciteerd allemaal met het geweldige werk dat jullie tijdens deze Spelen hebben verricht!”, aldus het hof. De Spaanse delegatie wist in totaal vijf medailles binnen te halen, waaronder twee gouden. Daarmee behaalde Spanje het beste resultaat sinds de Paralympische Winterspelen van 2014.

De acht Spaanse atleten die afreisden naar Milaan en Cortina deden mee aan alpineskiën, snowboarden, langlaufen en biathlon.