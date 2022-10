Felipe en Letizia feliciteren Spaanse waterpolokampioenen

De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw koningin Letizia hebben een aantal atleten gefeliciteerd met hun sportieve prestaties. Op het Zarzuela-paleis kwamen vrijdag de voltallige selecties van de Spaanse nationale waterpoloteams op audiëntie.

De Spaanse waterpolomannen veroverden deze zomer in Boedapest de wereldtitel bij de WK in Boedapest. De vrouwen konden vieren dat ze hun Europese titel met succes verdedigden tijdens het EK in Kroatië. De Spaanse vrouwen wonnen het Europees kampioenschap ook al in 2020.

Het Spaanse koningshuis deelde op sociale media enkele foto’s van de ontmoeting. Zo nam een van de Spaanse waterpolosters met haar team een selfie samen met het Spaanse koningspaar.