Felipe en Letizia in oktober op bezoek bij Belgisch koningspaar

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia gaan volgende maand op bezoek bij hun Belgische collega’s. Het Belgische hof meldt vrijdag dat koning Filip en koningin Mathilde op 7 oktober het Spaanse koningspaar ontvangen in het kader van het festival Europalia España.

Er zal eerst een audiëntie en werklunch plaatsvinden in het Koninklijk Paleis in Brussel. In de namiddag openen de koningsparen het festival in het Paleis voor Schone Kunsten in de Belgische hoofdstad. Ze wonen de openingsceremonie bij en bezoeken een tentoonstelling.

Europalia is een tweejaarlijks kunstfestival in België waarbij elke editie de geschiedenis en cultuur van een ander land centraal staan. Bij de editie in 2023 was dat Georgië.