Felipe en Letizia in Ourense bijgepraat over bosbranden

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn donderdag in de provincie Ourense, om de schade te bekijken die de afgelopen weken is aangericht door bosbranden. Het koningspaar liet zich onder meer in een coördinatiecentrum bijpraten over de situatie en het werk dat momenteel wordt verricht.

Het Spaanse hof liet weten dat Felipe en Letizia ook langsgaan bij een getroffen veehouderij en een school in Medeiros. Daar gaan zij in gesprek met de getroffen bewoners en spreken zij hun dank uit aan alle mensen die hebben bijgedragen aan het bestrijden van de branden.

Het koningspaar is momenteel bezig aan een reis langs verschillende gebieden die te maken hebben gekregen met bosbranden. Spanje wordt al weken geplaagd door grootschalige branden.