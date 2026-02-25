Felipe en Letizia krijgen olympische sporters over de vloer

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben woensdag de Spaanse atleten die hebben meegedaan aan de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina ontvangen op het Zarzuela-paleis in Madrid. In totaal was Spanje met twintig atleten vertegenwoordigd in disciplines als snowboarden, kunstschaatsen en alpineskiën.

De Spaanse equipe wist tijdens de Winterspelen drie medailles binnen te halen, waarvan een gouden en twee bronzen. In het paleis poseerden Felipe en Letizia samen met medaillewinnaars Oriol Cardona en Ana Alonso met hun medailles.

De sporters hadden ook een presentje meegenomen voor het koningspaar. Zij overhandigden enkele t-shirts van het Spaanse olympische team aan de koning en koningin en poseerden buiten het paleis voor een groepsfoto.