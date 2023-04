Felipe en Letizia lunchen met president en first lady Brazilië

De Spaanse koning Felipe heeft de Braziliaanse president Lula woensdag ontvangen op het Zarzuela-paleis in Madrid voor een lunch. De Zuid-Amerikaanse regeringsleider is in Spanje voor een officieel bezoek aan het land.

Ook de Spaanse koningin Letizia en de Braziliaanse first lady Janja namen deel aan de lunch, net als een aantal Spaanse en Braziliaanse hoogwaardigheidsbekleders.

Felipe nam aan het begin van de lunch kort het woord en benadrukte onder meer dat het voor hem en zijn vrouw een genoegen was om hun gasten te ontvangen nadat zij eerder dit jaar nog bij Lula’s inauguratie aanwezig mochten zijn. “Ook omdat 2023 de twintigste verjaardag markeert van zijn eerste inauguratie, die ik ook mocht bijwonen”, herinnerde Felipe.

Eerder op de dag had Lula ook al een ontmoeting met de Spaanse premier Pedro Sánchez.