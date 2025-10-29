Felipe en Letizia markeren eerste jaar na overstromingen Valencia

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben woensdag stilgestaan bij de grootschalige overstromingen in Valencia, waarbij vorig jaar meer dan tweehonderd mensen om het leven kwamen. Het koningspaar was aanwezig bij een herdenkingsceremonie, die werd gehouden in het complex Ciudad de las Artes y las Ciencias in Valencia.

Ook premier Pedro Sánchez en regioleider Carlos Mazón waren aanwezig. Het koningspaar sprak onder meer met familieleden van slachtoffers. Op beelden is te zien hoe koning Felipe familieleden onder meer de hand schudde en een hand op de schouder legde als steunbetuiging.

Felipe hield volgens Spaanse media ook een toespraak ter ere van de slachtoffers. “Wat er die dag, die nacht en daarna is gebeurd, roept bij ons allemaal zeer pijnlijke en schokkende herinneringen op”, zei de vorst na het leggen van een krans met koningin Letizia. “Ik heb geprobeerd me in jullie situatie te verplaatsen, me voor te stellen wat ik tegen jullie zou kunnen zeggen, maar er zijn geen woorden die dat kunnen uitdrukken. Ik weet alleen dat er een oprecht gevoel van pijn is dat mij, dat ons, met jullie verbindt en dat jullie met alle liefde begeleidt in jullie rouw”, voegde hij eraan toe.

De koning hoopte dat zijn woorden “als een omhelzing” zouden overkomen op de nabestaanden “die zoveel hebben verloren, voor degenen die hebben geholpen en dat nog steeds doen, voor degenen die proberen er bovenop te komen, voor degenen die nog steeds kracht putten uit hun herinneringen”. Felipe erkende daarbij dat het “noodzakelijk is om de oorzaken en omstandigheden van de tragedie te blijven analyseren” om beter op toekomstige rampen te kunnen reageren. “De koningin en ik willen dat u weet: wij staan nu en altijd aan uw zijde”, benadrukte hij. De koning kreeg na zijn toespraak een groot applaus van de genodigden.