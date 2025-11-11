Felipe en Letizia ontmoeten Chinese president Xi Jinping

Koning Felipe en koningin Letizia zijn dinsdagavond in Beijing ontvangen door de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw Peng Liyuan. Het Spaanse hof deelde op Instagram een aantal foto’s van de ontmoeting. Felipe en Letizia brengen deze week een driedaags staatsbezoek aan China.

Eerder op de dag arriveerde het koningspaar op de luchthaven van de Chinese hoofdstad. Felipe en Letizia kregen onderaan de vliegtuigtrap allebei een bloemenboeket aangeboden.

Het Spaanse koningspaar werkte dinsdag een programma vol economische, culturele en officiële ontmoetingen in de stad Chengdu af. Felipe bezocht onder meer een zakenforum, terwijl Letizia in een park met schrijvers en dichters sprak. De koningin maakte ook een traditionele theeceremonie mee.

Woensdagochtend gaat het staatsbezoek verder met een officiële welkomstceremonie en ’s avonds wordt er een galadiner gehouden. Het Spaanse koningspaar is nog tot en met donderdag in China.