Felipe en Letizia ontvangen diplomaten voor nieuwjaarsreceptie

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben vrijdag hun traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden voor buitenlandse diplomaten. Op het koninklijk paleis in Madrid kwamen honderden genodigden langs.

De koning hield tijdens de bijeenkomst een toespraak waarin hij repte van een “verontrustende uitbreiding van confrontatie”. Hij noemde in zijn speech onder meer Oekraïne, het Midden-Oosten en Groenland. “Gaan we toestaan ​​dat de wereld het conflict normaliseert en haar vermogen verliest om erop te reageren?”, vroeg de koning zich af.

Felipe stipte in zijn toespraak ook de relatie met de Verenigde Staten aan. Hij verdedigde de “trans-Atlantische band” die hij essentieel noemde voor de mondiale veiligheid. “Spanje blijft trouw aan dit strategische bondgenootschap”, aldus Felipe.

De Spaanse koning vroeg de aanwezige ambassadeurs zich in te zetten voor “vrede en gedeeld welzijn. Ik ben ervan overtuigd dat de burgers van al onze landen veel meer te winnen hebben als we onze dialoog en samenwerking versterken, op zoek naar een veiligere en welvarender wereld.”