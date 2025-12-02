Felipe en Letizia openen expositie over Spaanse koningin

Koning Felipe en koningin Letizia waren dinsdag bij de opening van de expositie over het leven van koningin Victoria Eugenia, die was getrouwd met de Spaanse koning Alfonso XIII. De tentoonstelling is tot 5 april te zien in het koninklijk paleis in Madrid.

Het Spaanse koningspaar kreeg een rondleiding door de expositie, waar meer dan driehonderd stukken worden tentoongesteld. Beelden tonen hoe Felipe en Letizia foto’s, documenten en schilderijen bekijken. Ook kreeg het paar uitleg bij diverse gebruiksvoorwerpen, zoals een koets en een hermelijnen mantel. Verder poseerde het paar voor een groot portret van Victoria Eugenia.

Koningin Victoria Eugenia was een kleindochter van de Britse koningin Victoria. De vorstin leefde van 1887 tot 1969 en stond bekend om haar moderne manier van leven. Victoria Eugenia is de overgrootmoeder van koning Felipe.