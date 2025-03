Felipe en Letizia praten in Valencia over nasleep overstromingen

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben woensdag een bezoek gebracht aan Valencia. Het koningspaar was in de stad om te praten met bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor mensen die in het najaar getroffen werden door de grootschalige overstromingen in de regio.

Felipe en Letizia zaten aan tafel met organisaties als het Rode Kruis en de Spaanse vereniging tegen kanker, maar ook de Confederatie van Spaanse Bedrijfsorganisaties (CEOE). Zij werden bijgepraat over maatregelen die in de nasleep van de overstromingen zijn getroffen.

In en rond Valencia viel eind oktober extreem veel regen als gevolg van een weerfenomeen dat in Spanje bekendstaat als DANA. Er vielen ruim 200 doden. Felipe en Letizia brachten sindsdien al meerdere bezoeken aan de regio. Het koningspaar werd bij aanvang van hun bezoek op woensdag toegejuicht door het toegestroomde publiek. Tijdens een eerste bezoek begin november werden zij nog uitgejouwd.